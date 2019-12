Meghan Markle accusata di aver ritoccato la foto con Archie, ora parla l'autrice dello scatto

Non c'è tregua per Meghan Markle. Persino la sua cartolina di Natale è stata oggetto di polemiche. Sembra che la foto in bianco e nero con Archie in primo piano, pubblicata su Twitter per gli auguri, sia stata ritoccata con Photoshop. In un articolo apparso sul Daily Mail si sottolineava come il volto della duchessa fosse più a fuoco rispetto a quello del principe Harry e decisamente più definito. Una polemica che ha spinto l'autrice dello scatto, l'attrice Janina Gavankar, a intervenire e a chiedere alla stampa meno cattiveria nei giorni di festa.

I duchi di Sussex sono sotto la lente di ingrandimento per ogni cosa che fanno. La loro decisione di trascorrere il Natale in Canada, lontano dalla Famiglia Reale, ha alimentato le voci di chi dà i Windsor in rotta di collisione tra loro e non è bastata la citazione della Regina Elisabetta durante il consueto discorso di fine anno a sedare gli animi. La coppia vuole vivere in America ed evitare riflettori e parenti.



Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019

La foto apparsa sull'accountavrebbe dovuto suscitare tenerezza anche negli animi più scettici e invece è servita a lanciare nuove stoccate a Meghan Markle.una delle migliori amiche di Lady Markle e autrice dello scatto, ha negato il fotoritocco. Tramite un post pubblicato sul suo profilo, l'attrice si è rivolta direttamente al Daily Mail facendo riferimento alla lettera privata di Meghan che il giornale ha pubblicato all’inizio del 2019 (“campaign against my friend”) e ha invitato a tornare tutti allo spirito del Natale.

Intanto, Harry e Meghan non commentano e si preparano a festeggiare l'anno nuovo insieme al figlio. Chissà cosa riserverà loro il 2020, forse un trasloco negli Stati Uniti o magari un secondo figlio. È noto che la coppia desideri allargare la famiglia e dare ad Archie un fratellino o una sorellina.

