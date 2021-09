Meghan Markle, scandalo a New York: abiti e gioielli da 450mila euro all'evento per i Paesi poveri

Meghan Markle, nuovo scandalo a New York. Un cappotto in cachemere da 5mila dollari per l’incontro con il vicesegretario generale Amina Mohammed. Per visitare una scuola di Harlem dove i bambini sopravvivono grazie ai buoni pasto comunali, un altro cappotto in cashemere griffatissimo appoggiato sopra un tailleur pantalone da 7/8 mila dollari da cui facevano capolino tacchi a spillo rossi (agli esperti di royal family non sfugge nulla) da 580 dollari. Completino milionario e gioielli preziosi per presenziare una conferenza sull'equa disttribuzione dei vaccini a tutela dei Paesi più bisognosi. E per partecipare Global Citizen Live, il concerto più grande del mondo che per ventiquattro ore ha unito tutti e cinque i continenti per chiedere la fine della povertà estrema entro il 2030.

Meghan Markle, scandalo a New York

Meghan Markle è tornata. Con il marito Harry è stata quattro giorni a New York (con Netflix al seguito per registrare il tour da regalare ai posteri) e ha onorato incontri con i vertici pubblici, visite di beneficenza e manifestazioni pubbliche indossando, per le strade della Grande Mela, tra gioielli e guardaroba, un capitale da 450mila dollari. I giornali inglesi si sono scatenati, ma lei è tornata protagonista, nonostante le graffianti critiche. E già si mormora che a Natale, Meghan e Harry, faranno ritorno in Gran Bretagna per trascorrere le festività con la Regina e farle conoscere Lilibet, la secondogenita dei duchi di Sussex nata a giugno, e farle rivedere Archie, 2 anni.

Autumn in New York

Insomma i “reali d’America” tornano alla conquista di gradimento, approvazione e like, sperando di riguadagnare punti in classifica nei confronti dei duchi di Cambridge. Ma prima di Natale un “Autumn in New York”. Belli come Richard Gere e Winona Ryder, innamorati, complici e circondati da un impeccabile servizio d’ordine e agenti di polizia per la loro sicurezza da veri reali! Non volevano fare la vita di corte in Gran Bretagna. Ma in America, di fatto, si sono presentati da coppia reale.

Daily Mail

Per l’occasione - dettagli sottolineati dal Daily Mail, - Markle ha indossato un abito bianco da 4mila 500 dollari, orecchini, orologio e braccialetto firmati da 16mila 500 dollari, 12mila dollari e 6mila 900 dollari. Durante la quattro giorni per le strade della Grande Mela, il totale del guardaroba e dei gioielli sfoggiato dall’ex attrice avrebbe raggiunto quasi mezzo milione di dollari. A far salire il conto, i gioielli. Braccialetti di collezioni in voga e soprattutto l’anello di fidanzamento, che ne vale 350mila.

Lady Diana

Un vezzo, per Meghan Markle, che per il ritratto della copertina di “Time” ha indossato gioielli per un valore di 450mila euro. Tra i preziosi anche un orologio di Lady Diana. Del resto, la coppia, immortalata all’interno della propria abitazione, nella villa di Montecito, a Los Angeles è stata definita dal prestigioso magazine americano tra i cento personaggi più influenti dell’anno.

Natale con la Regina

Ricchi, belli, ma anche “politicamente” impegnati: o lameno così sono volti apparire nel loro discorso sui vaccini. Sono usciti sul palco mano nella mano con le dita intrecciate, mostrando apertamente il loro affetto reciproco. Ma qualcuno ha notato che la vera star è stata Meghan e a lei sono andati più applausi. Tra critiche a applausi Harry e Meghan si sono comunque ripresi la scena. Ora, secondo gli esperti, sono pronti anche a tornare in Inghilterra. Per passare il Natale con la Regina da veri “reali d’America”.