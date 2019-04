Meghan Markle sta per partorire: mamma Doria è arrivata dagli Stati Uniti

Domenica 21 Aprile 2019, 20:59 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2019 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È nato o non è nato? La nascita del royal baby numero 4, figlio di Meghan Markle e del principe Harry , si sta trasformando in una soap opera. Dopo i movimenti sospetti intorno a Frogmore Cottage che hanno fatto pensare che la Duchessa fosse già in travaglio, è arrivata anche la reale nonna (no, non Elisabetta) Doria Ragland, madre di Meghan. Il che fa pensare che il bimbo sia in arrivo, se non già arrivato.Doria, spiega il Sun, non vuole assolutamente mancare il momento clue nella vita di sua figlia: «Era preoccupata per la distanza e non vuole perdersi il lieto evento». E pare che rimarrà fino a data da definire, visto che ha cancellato le sue lezioni di yoga e ingaggiato una dog sitter per i due cani in patria. Se non è già nato, il royal baby ha mancato da poco la possibilità di condividere il compleanno con la Regina Elisabetta, che proprio il 21 aprile ha compiuto 93 anni.