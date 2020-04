Meghan Markle e Harry beneficenza a Las Vegas: distribuiscono i pasti a West Hollywood

Meghan Markle e il principe Harry hanno deciso di darsi da fare e aiutare le persone in difficoltà in questo momento di crisi. Secondo il rotocalco ET, la coppia si è unita a Project Angel Food per distribuire pasti a West Hollywood. I due si sono trasferiti da poco a Los Angelese ma hanno da subito deciso di dare un loro contributo alla popolazione.



Ultimo aggiornamento: 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'associazione di volontariato ha detto di aver lavorato con Meghan e Harry la prima volta il giorno di Pasqua quando sono stati impegnati nella distribuzione di cibo non deperibile, questa volta invece aiuteranno altri volontari nei turni in auto. Sempre secondo l'associazione, la coppia ha preso tutte le precauzioni necessarie, ha indossato quindi mascherine, guanti e mantenuto la giusta distanza. Project Angel Food è impegnata nel preparare e distribuire cibo a persone in stato di indigenza, in media serve 1600 pasti al giorno, con la pandemia sono attivati invece a duemila.