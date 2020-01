Harry e Meghan ringraziano il Canada: «Grande sostegno e calorosa ospitalità»

Dopo le sei settimane passate in Canada, il principe Harry e Meghan Markle, duchi del Sussex, visiteranno la Canada House di Londra per ringraziare l'alto commissario per il sostegno e la

Harry e Meghan hanno visitato l'ultima volta la Canada House nel Commonwealth Day lo scorso marzo, quando parlarono con giovani canadesi provenienti da settori come moda, arte, economia e università, sulle loro esperienze di espatriati e sulle opportunità per i giovani che lavorano nel Commonwealth. Meghan in particolare ha un forte legame col Canada, dato che a Toronto ha vissuto e lavorato mentre recitava nella serie tv Suits, che l'ha lanciata agli occhi del grande pubblico. Harry e Meghan

«calorosa ospitalità» ricevuti: il figlio del principe Carlo e sua moglie hanno passato il Ringraziamento e il Natale lontani da casa e da occhi indiscreti. Un periodo sabbatico per allontanarsi dai riflettori, dopo che lo stesso Harry aveva puntato il dito contro i media britannici per il trattamento riservato a Meghan.La coppia incontrerà Janice Charette, alto commissario canadese nel Regno Unito, e il suo staff per «ringraziarli per la calorosa ospitalità e il sostegno che hanno ricevuto durante il loro recente soggiorno» in Canada. Sarà il loro primo impegno ufficiale dallo scorso novembre, sottolinea il quotidiano britannico Telegraph . Durante la loro visita, la coppia visiterà la Canada Gallery e assisterà ad una mostra speciale dell'artista indigeno canadese Skawennati. Il duca e la duchessa incontreranno anche diversi membri del team dell'Alta Commissione che lavorano a sostegno della partnership tra Canada e UK.