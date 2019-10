Meghan Markle e il principe Harry, il giallo della foto rimossa da Buckingham Palace: la regina non li sopporta più?

Tempi duri per Meghan Markle e il principe Harry. I duchi di Sussex non sarebbero più graditi a Buckingham Palace. Dalle stanze della Regina Elisabetta sarebbero addirittura sparite le foto della coppia. Un giallo che farebbe pensare che la sovrana non abbia più a cuore il nipote e sua moglie. Secondo i frequentatori più assidui del palazzo e gli osservatori attenti delle foto ufficiali, fino a poco tempo fa le cornici con le foto di tutti i membri della Famiglia Reale erano bene in vista. Ora ne mancherebbe all'appello una.

Meghan ed Harry erano presenti nel quadretto con una foto del giorno del fidanzamento, nel novembre 2017, quando erano sorridenti e felici e ancora non desideravano essere gente comune. Questa cornice sarebbe stata rimossa dal tavolino della Queen’s audience room di Buckingham Palace. C’era quando la regina ha incontrato Boris Johnson lo scorso luglio per l’incarico a primo ministro, ma è scomparsa lo scorso 22 ottobre, durante l’incontro della sovrana con l’Alto Commissario del Grenada, Kisha Alexander-Grant. In primo piano adesso c’è la foto di fidanzamento di Kate e William e di Harry e William in alta uniforme.

La Regina Elisabetta si sarà offesa per le dichiarazioni della coppia? Il documentario girato in Sudafrica in cui si lamentano delle continue pressioni subite potrebbe avere indispettito la sovrana al punto da togliere la foto. Oppure semplicemente da nonna amorevole avrebbe deciso di rispettare il loro desiderio di riservatezza.

La prima ipotesi, in fondo, non sarebbe così lontana dalla realtà. A Corte ci sono molti precedenti di membri della famiglia reietti e allontanati. Lo zio di Elisabetta, re Edoardo VIII, ha abdicato e imbarazzato il trono prima di essere quasi esiliato alle Bahamas negli anni Quaranta. Non dimentichiamo neanche Lady Diana e Sarah Ferguson, che dopo la separazione da Carlo e Andrea, nell'Annus horribilis 1992, furono allontanate definitivamente.

