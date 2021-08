Harry e Meghan Markle, quando le produzioni per Netflix? Storia di un (possibile) flop

La notizia è ormai vecchia di settimane, ma da allora nessun passo in avanti. Va rilento l'accordo e la progettazione di film e serie Netflix con il lavoro di Harry e Meghan. Il figlio di del Principe Carlo e la moglie si erano formalmente impegnati con un accordo finanziario miliorario per la realizzazione di una o più pellicole, ma al momento è stato prodotto soltanto un comunicato stampa.

La coppia l'anno scorso ha preso la storica decisione di lasciare la Gran Bretagna, di lasciarsi alle spalle la vita reale e di stabilirsi negli Stati Uniti. L'obiettivo dichiarato dai duchi sdi Sussex è quello di condurre infatti una 'vita finanziariamente indipendente' lontano dalla monarchia. Da allora hanno speso una fortuna in una serie di nuovi lussi, tra i quali: una super villa a Montecito, vicino Los Angeles, un'intervista scandalo con Oprah Winfrey, accordi molto redditizi con Spotify e con Netflix. Con la popolare piattaforma streaming pare però essserci un momento di stallo.

Le cifre dell'investimento di Netflix

Netflix finora per l'investimento sulla pellicola o sulle pellicole incentrate sulla storia dei duchi di Sussex o prodotte con il loro aiuto pare abbia già sborsato 133 milioni di dollari. La loro firma è stata un enorme colpo pubblicitario, ma per ora tutto ciò che il gigante dello streaming ha ottenuto è soltanto un comunicato stampa. I due progetti Netflix includono uno di Meghan, che dovrebbe produrre una serie animata chiamata «Pearl», ma di più al momento non è trapelato.

Harry dovrebbe lavorare nella realizzazione di un documentario sugli Invictus Games, la competizione sportiva per ex militari e donne feriti. Ma l'accordo è stato firmato quasi un anno fa e ancora non si conoscono ulteriori particolari.

«Quando i Sussex inizieranno a svelare la loro lista di progetti tv e podcast, avranno una possibilità; vale a dire, un'occasione per impressionare il pubblico e lasciare il segno sia in termini di cifre che di plauso della critica», ha spiegato Daniela Elser, una giornalista inglese tra che tra i primi si è occupata della vicenda per new.com.au.