Meghan Markle, Harry non sopporterebbe più i suoi capricci: «No a contratti milionari e al ritorno a Hollywood». Più di qualche ostacolo si è frapposto tra Meghan Markle e i suoi obiettivi. Dopo la Megxit e la fuga in Canada, la libertà di accettare contratti milionari sarebbe dovuta essere scontata, eppure l'emergenza planetaria e i problemi del Regno Unito hanno imposto un cambiamento di strategia.

Secondo le indiscrezioni riportate dai tabloid, Meghan Markle sarebbe sempre più pretenziosa, mentre il principe Harry non sopporterebbe più i suoi capricci. Il 35enne ha accontentato la moglie rinunciando alla sua posizione e a tornare in Gran Bretagna nonostante il padre si fosse ammalato, si è trasferito ultimamente in California sempre per suo volere, ma si sarebbe rifiutato di dare ulteriori dispiaceri a sua nonna, la regina Elisabetta.

Secondo quanto riporta il Sun, il duca di Sussex si sarebbe stancato delle richieste di Meghan e avrebbe iniziato a dettare le sue condizioni vietandole di accettare il ritorno a Hollywood e le proposte del manager Nick Collins per non imbarazzare la Famiglia Reale.

L'atteggiamento avrebbe portato tensioni nella coppia. Meghan crede che sia arrivato il momento di provvedere al loro sostentamento, ma eventuali lavori nel mondo dello spettacolo potrebbero indispettire qualcuno. Intanto, c'è chi scommette sul divorzio in tempi brevi.



Ultimo aggiornamento: 19:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA