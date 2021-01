Meghan Markle e Harry donano pacchi per il pranzo a veterani di Los Angeles

Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno donato pacchi per il pranzo a veterani di Los Angeles, indicando che hanno intenzione di lavorare con loro in futuro. La Fondazione Archewell della coppia ha fornito pasti ai volontari che lavorano per The Mission Continues, che aiuta i veterani, in occasione del Martin Luther King Day.

APPROFONDIMENTI FRATELLI CONTRO Meghan e Harry, la loro vita un brand da un miliardo di dollari (ma... SERIE TV Meghan Markle e il principe Harry, nell'accordo milionario con... PERMALOSI Meghan Markle e Harry, la decisione che spiazza tutti: «Abbiamo...

Il pranzo è stato preparato da Homegirl Catering, un'organizzazione gestita da donne per aiutare ex membri di gang e prigionieri per trasformare le loro vite. In una nota inviata ai volontari di Compton, i Sussex hanno detto: «In onore di questo giorno di servizio, e in riconoscimento del Dr. Martin Luther King Jr. e di tutto ciò che ha rappresentato, vogliamo inviare i nostri ringraziamenti e gratitudine a il team di The Mission Continues. Siamo così orgogliosi di tutto il lavoro che stai facendo per supportare la tua comunità e speriamo che ti piaccia questo piccolo segno del nostro apprezzamento».

I Sussex hanno in programma di lavorare di più con l'ente di beneficenza dei veterani. Il duca si è anche offerto volontario con i veterani a Compton a novembre, imballando e distribuendo pacchi di cibo per i veterani, le loro famiglie e altre comunità a rischio della città. L'iniziativa settimanale, Operation Nourish, è gestita da The Mission Continues.

© RIPRODUZIONE RISERVATA