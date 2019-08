Meghan Markle e la strana ossessione per i piedi: «Lei ed Harry disposti a spendere una fortuna»

Giovedì 8 Agosto 2019, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 08-08-2019 17:30

ha una strana ossessione che condivide con il marito, ilSecondo alcune indiscrezionisarebbero molto attenti alla salute dei loro piedi e disposti a spendere molti soldi in pedicure. L'ex attrice, in fondo, è nota per le sue stranezze e per le spese folli, mentre Harry avrebbe dimenticato le antiche passioni come la birra e il cibo spazzatura. Meglio spendere i propri soldi in trattamenti estetici.Secondo voci di palazzo, riportate dal Sun, il secondogenito di Diana oggi è un fanatico della cura del corpo e segue una rigida alimentazione. Recentemente ha soggiornato presso iluna struttura alberghiera di classe e con un centro benessere a cui hanno accesso solamente i membri dell’elitè inglese. Una notte in questo hotel costa la bellezza di 500 sterline e alla Spa i massaggi hanno un costo di 140 sterline, una pedicure 50. Prezzi davvero alti che hanno scatenato la polemica tra i "sudditi".Sembra, inoltre, che Harry e Meghan si concedano la pedicure in una zona molto particolare della Spa, un cottage, aperto solo per loro. I due hanno scelto di trascorrere qualche giorno in compagnia del piccolo Archie all'insegna del relax e del benessere, ma Meghan ha preteso di essere toccata dal solito professionista che si occupa di lei. L'ex star di "Suits" continua, dunque, a far notizia con i suoi capricci.