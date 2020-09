Meghan Markle e Harry, il principe Carlo taglia gli aiuti: «Il debito di Frogmore Cottage saldato grazie a Netflix»

Meghan Markle e il principe Harry sono riusciti nell'intento di provvedere al loro sostentamento. Stop all'indennità dal principe Carlo e debito saldato con i contribuenti britannici. E tutto - secondo fonti ben informate - grazie all'accordo milionario con Netflix. Come riporta l'Independent, la coppia ha rimborsato i 2,4 milioni di sterline spesi per i lavori di ristrutturazione della residenza britannica Frogmore Cottage. E Il principe Carlo ha sospeso l'indennità di 2,3 milioni di sterline che versava al figlio e alla nuora.

Il principe di Galles, infatti, aveva deciso di sostenere finanziariamente i duchi di Sussex contribuendo alle spese per la scorta e per il piccolo Archie. Una situazione temporanea dal momento che l'obiettivo della "Megxit" è sempre stato quello di rinunciare allo status di membro della Famiglia Reale e fare a meno dei soldi pubblici. Un portavoce del duca di Sussex ha confermato che il conto di Frogmore Cottage è stato saldato integralmente con un assegno alla Sovereign Grant e che la proprietà resterà la residenza britannica ufficiale della coppia.

L'indipendenza economica e il rimborso sarebbero stati possibili grazie all'accordo da 75 milioni di dollari siglato con Netflix. Un contratto che non significa l'addio imminente a un ruolo pubblico, al contrario. La piattaforma punta proprio sulla popolarità di Harry e Meghan. E il divorzio dal Regno Unito non comporterà un minore interesse da parte dei media.

I duchi di Sussex hanno fondato una società di produzione e Netflix avrà l'esclusiva su tutti i prodotti. Harry e Meghan saranno pagati per realizzare documentari, film, serie tv e programmi per bambini. Potranno comparire di persona nei documentari ma, come Meghan ha più volte ribadito, non si parla per lei di un ritorno al mestiere di attrice. «Il nostro obiettivo è creare contenuti che informino ma che diano anche speranza», hanno detto i Sussex spiegando che, «nei panni di nuovi genitori», è importante per loro creare «programmi per famiglie che siano fonte di ispirazione».



Ultimo aggiornamento: 11:25

