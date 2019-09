Meghan e Harry a Roma al matrimonio di Misha Nonoo: abito nero lungo e velato per lei, frac per lui

Venerdì 20 Settembre 2019, 20:37 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2019 20:56

Il principe Harry in frac insieme a Meghan Markle in abito nero lungo, velato nella parte superiore, con i capelli raccolti, e una sorridente Ivanka Trump in abito di chiffon rosa antico fermato in vita da una cinta dorata, con il marito Jared Kushner, sono arrivati nell'esclusiva (e blindata da un imponente servizio di sicurezza) Villa Aurelia al Gianicolo a Roma, per uno dei matrimoni più glamour dell'anno, quello della stilista Misha Nonoo con il multimilionario statunitense Michael Mikey Hess, davanti a 200 invitati.Fra gli ospiti vip anche una bionda Katy Perry in abito di tulle rosa e occhiali da sole bianchi e neri al braccio di Orlando Bloom, e l'attore e conduttore James Corden con la moglie Julia Carey. Misha è entrata a bordo di un golf cart, portando con sé il vestito da sposa di pizzo color ecru, da lei ideato. Con lei le principesse Beatrice e Eugenie di York. L'evento è scandito da tre giorni di festeggiamenti, compresa una cena da star, il 21 a Cinecittà, che pare abbia come tema La Dolce Vita, con un dress code ispirato all'epoca del film di Fellini. Harry e Meghan sono arrivati nella capitale, a quanto pare, con un volo di linea, dopo le polemiche estive per un uso eccessivo di voli privati nei loro viaggi.Una breve trasferta, in vista del lungo viaggio in Africa, per il quale partono lunedì, insieme al figlio di quattro mesi Archie, primo royal tour con il principino. Meghan è una grande amica di Misha, nata in Bahrein da padre iracheno e madre britannica, cresciuta a Londra e con una vita adulta in buona parte a New York. Sembra che sia stata proprio la stilista a presentare nel 2016 l'attrice ad Harry, che è anche amico d'infanzia del precedente marito di Misha, l'imprenditore Alexander Gilkes, sposato dalla stilista nel 2012 a Venezia (il divorzio c'è stato nel 2017).E il matrimonio di Harry e Meghan (che con la stilista ha realizzato una capsule collection per l'organizzazione di beneficenza Smart Works, impegnata nel supporto delle donne in difficoltà, anche con training e la fornitura di abiti per i colloqui di lavoro) era stato occasione nel 2018 della prima uscita pubblica di Misha con Hess. Il giovane multimilionario non lavora nella compagnia petrolifera di famiglia, la Hess Corporation, guidata dal padre, ma si dedica alla finanza (nel suo curriculum incarichi alla Goldman Sachs e alla Kkr & Co) e alla beneficenza. Tra gli invitati al suo matrimonio anche la modella Karlie Kloss e il marito Joshua Kushner (fratello minore Di Jared), amico, dagli studi insieme all'Harvard Business School, di Hess, che, secondo il New York Times, in quegli anni faceva parte della Section X, una sorta di confraternita per studenti super ricchi, i cui membri davano vita a feste scatenate e viaggi di lusso.Insieme agli sposi, alcuni degli ospiti hanno dato il via ai festeggiamenti ieri sera con una cena a base di pesce nel ristorante Pierluigi dietro Piazza Farnese. Sui dettagli della cerimonia nuziale, il cui inizio era previsto in coincidenza con il tramonto, fra i giardini e le sale della villa settecentesca, con vista mozzafiato su Roma, per ora ci sono solo indiscrezioni, anche perché agli ospiti sarebbe stato chiesto di non pubblicare foto sui social fino all'uscita delle immagini ufficiali. Stando alla testata Usa Daily Beast, Cinecittà, ha ospitato anche, poche ore prima delle nozze, un pranzo ristretto per alcuni degli amici più cari di Misha e Michael.