Meghan Markle incinta? Le voci su un suo secondo figlio: «Nascerebbe negli Stati Uniti»

Meghan Markle è di nuovo incinta? Da un po' di tempo si rincorrono le voci su una sua presunta gravidanza. Nessuna conferma ufficiale, ma la possibilità che il secondo figlio dei duchi di Sussex nasca negli Stati Uniti, lontano dalla Famiglia Reale e dai problemi di Corte. Da tempo, infatti, l'ex attrice non nasconde la sua insofferenza nei confronti del Palazzo e dei tabloid britannici. Il suo desiderio di partorire in America sarebbe sostenuto anche dal marito, il principe Harry, sempre più lontano dal fratello e dagli altri parenti.

Tornando alle indiscrezioni sul fratellino o la sorellina di Archie, una eventuale seconda gravidanza di Meghan Markle potrebbe essere annunciata già a febbraio del 2020. D'altronde sia Meghan sia Harry hanno espresso il desiderio di allargare la famiglia. Questa volta, però, Meghan non correrebbe il rischio di portare a termine la gravidanza in un ambiente ostile. Quando era incinta di Archie ha sofferto molto perché si sentiva da sola e a causa di tutte le notizie sui tempi lunghi della gestazione.



Nonostante il sostegno di suo marito e di sua madre, vorrebbe non ripetere l'esperienza e immaginare di poter contare anche su tutti gli amici che ha lasciato negli Stati Uniti. Queste supposizioni potrebbero aprire un'altra crepa nel rapporto con i membri dellaSembra assurdo, infatti, che un Windsor possa nascere oltreoceano e così lontano dall'Inghilterra.

La nascita di un secondo Royal Baby nel suo Paese sarebbe coerente con quanto dichiarato dalla coppia nel documentario della ITV che è stato girato in Africa ed è stato trasmesso il mese scorso. Meghan ha sempre affermato di sentire la mancanza di casa, di sentirsi sola e a disagio in una realtà che la opprimerebbe e non la farebbe sentire se stessa.

