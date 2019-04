Meghan Markle rompe (ancora) la tradizione: no ai medici della Regina in sala parto

Domenica 7 Aprile 2019, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 16:45

Meghan Markle rompe ancora una volta la tradizione: per il parto (ormai alle porte) dice un sonoro no ai medici della famiglia reale che hanno assistito alla nascita di tutti i royal babies di Kate e William. I due ginecologi specializzati Alan Farthing e Guy Thorpe-Beeston, secondo i protocollo devono essere presenti per poter intervenire per qualsiasi evenienza. Ma Meghan non ha nessuna intenzione di sottostare al diktat: secondo quanto riferisce il Daily Mail preferirebbe un medico donna. Che però non sarebbe certo gratuito come lo staff reale.E, per restare in tema, Meghan non avrebbe nessuna intenzione di posare con il bimbo appena nato all'uscita dell'ospedale, altra tradizione secolare: lo fece anche la suocera Diana. Mentre Kate Middleton ha sempre fatto scalpore per la sua perfezione all'uscita dalla clinica: capelli fatti, look studiato e quant'altro. C'è da scommettere che la femminista Meghan consideri la tradizione una violenza al cerchio magico costituito da mamma e neonato e una pressione a essere perfetta non necessaria.