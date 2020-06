«Meghan Markle è incinta, ma non l'ha detto alla regina». Sgarbo a sua maestà? Arriva l'indiscrezione. Come riporta il magazine New Idea, la duchessa di Sussex sarebbe in attesa del secondo figlio, ma avrebbe scelto di non dirlo subito alla regina Elisabetta come richiederebbe il protocollo.

A parlare, è un amico di Meghan Markle (che ha chiesto di rimanere anonimo): «Hanno sempre voluto costruire una famiglia numerosa. Harry e Meghan vorrebbero una sorellina per Archie così il quadro sarebbe completo. Proprio come hanno sempre desiderato».

La fonte precisa però che la notizia non verrà diffusa attraverso i canali ufficiali, almeno non all'inizio. La prima a saperlo, sarà mamma Doria Ragland, ma «potrebbe essere già a conoscenza dello stato interessante di Meghan». Poi sarà volta degli amici più fidati e, solo in un secondo tempo, sarà rilasciato un comunicato da inviare alla casa reale inglese. Il magazine che ha lanciato l'indiscrezione ha interpellato sulla questione anche Philip Dampier, biografo di Corte, il quale ha affermato: «La Regina sarà molto amareggiata se non sarà la prima a scoprire della dolce attesa».

