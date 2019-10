Meghan Markle torna in pubblico dopo l'intervista: il vestito riciclato ha un significato preciso

Meghan Markle torna in pista dopo l'intervista che tanto ha fatto parlare il Regno Unito (e non solo) negli ultimi giorni: e lo fa con un look decisamente degno di nota. La Duchessa ha scelto un abito viola ametista per il One Young World summit al Royal Albert Hall di Londra. Un colore (insieme al verde è tra i trend del momento) e un abito non a caso visto che si tratta di un modello Aritzia che aveva già indossato in gravidanza.

Senza Harry, Meghan è comunque apparsa sorridente e a proprio agio, con l'intenzione precisa di lanciare un certo tipo di messaggio: dopo essersi mostrata vulnerabile e aver confessato le proprie difficoltà di donna, moglie e mamma nell'intervista che avrebbe fatto andare su tutte le furie la Regina, continua a rimodellare la propria immagine per risultare più vicina ai sudditi. Non più l'attrice viziata capace di spendere 58mila euro per l'outfit delle foto di fidanzamento, ma la timida neomamma che per salire sul palco indossa un vestito da 120 euro, peraltro Riciclato dalla gravidanza.



