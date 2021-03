Meghan Markle, l'indiscrezione choc su Kate Middleton: «È una brava persona, ma...»

Meghan Markle, l'indiscrezione choc su Kate Middleton durante l'intervista: «È una brava persona, ma...». Stasera in onda su TV8, l'intervista esclusiva di Oprah Winfrey a Harry e Meghan Markle. La duchessa di Sussex ha toccato molti argomenti, dal tema del presunto razzismo alla battaglia contro i media inglesi.

Poi, la conduttrice americana chiede a Meghan del rapporto con Kate Middleton. «I giornali inglesi - dice Oprah - hanno scritto che ha fatto piangere Kate prima del suo matrimonio, è vero?». Meghan risponde così: «Kate è una brava persona, non voglio danneggiarla. Ma è successo l'esatto opposto, è lei che mi ha fatto piangere. Non dico il motivo perché si è scusata e questo è l'importante. Ma mi ha ferito che non abbia smentito le fake news sul nostro litigio. Forse l'Istituzione glielo ha impedito».

Meghan Markle parla anche del famoso pomeriggio a Wimbledon con la duchessa di Cambridge. «Era l'uscita normale tra due cognate come si vedeva nelle foto?», chiede Oprah. Meghan sorride e risponde così: «Non è mai quello che sembra...».

