Meghan Markle, Kate Middleton e William pronti ad andare ad Hollywood per far tacere Harry: «Temono rivelazioni compromettenti»

La Megxit non è bastata a far uscire di scena Meghan Markle ed Harry. William e Kate Middleton, infatti, temono che possano parlare troppo e progettano un viaggio a Hollywood per rimetterli sulla retta via. I duchi di Chambridge vogliono evitare rivelazioni compromettenti e provare a riconciliarsi. Tra i due fratelli ci sono state tante incomprensioni ultimamente e il viaggio a Los Angeles, dove i duchi di Sussex si sono trasferiti la primavera scorsa, potrebbe essere un pretesto per ritrovare la serenità perduta.

A rivelare del tour in California è Life & Style, che riporta le parole di una fonte vicina ai duchi di Chambridge: «Dopo essere stati chiusi ad Anmer Hall per tre mesi e aver lavorato 24 ore su 24, gestendo anche i figli, William e Kate desiderano una vacanza e hanno scelto di raggiungere Meghan e Harry». Kate ha organizzato tutto per fare un regalo a suo marito per il 38esimo compleanno.



Dietro ai motivi familiari è plausibile una strategia diplomatica per ricordare alla coppia fuggitiva il contegno necessario. Come riporta il Sun , il librometterebbe William in cattiva luce addossandogli la colpa di aver portato alla rottura con Harry e Meghan e dunque alla loro fuori uscita dalla

Gli esperti di Corte considerano molto pericolose le rivelazioni contenute nella biografia: «Potrebbero avere un effetto boomerang, come fu la famosa confessione di Diana che disse ‘nel nostro matrimonio eravamo in tre’, in riferimento alla relazione di Carlo e Camilla».

