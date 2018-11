Meghan Markle, la mamma passerà il Natale con lei e la regina Elisabetta

la madre di Meghan Markle potrebbe trascorrere il prossimo Natale in compagnia della regina Elisabetta nella tenuta di Sandringham.



Lo sostengono diversi tabloid britannici secondo i quali la sovrana stessa avrebbe rivolto l'invito a Doria Ragland, in una mossa senza precedenti. Nemmeno ai genitori di Kate Middleton, infatti, è mai stato concesso l'onore di trascorrere le festività natalizie nella residenza di campagna. I suoceri del principe William hanno sì partecipato alla messa di Natale con la famiglia reale al completo ma soggiornando nella vicina Anmer Hall e mai a Sandringham. Secondo una fonte citata dal Sunday Express, «l'invito della regina è un segno di rispetto» per Meghan che incinta ormai di qualche mese e avendo un legame molto profondo con la madre vuole trascorrere il Natale con lei.

Domenica 4 Novembre 2018, 16:06 - Ultimo aggiornamento: 04-11-2018 17:28

New entry nella famiglia reale. Doria Ragland,