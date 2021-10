Meghan Markle, le indiscrezioni sull'ultima fatica in tv: il lavoro uscirà su Netflix

Meghan Markle ha firmato un milionario contratto per Netflix ed è tenuta a fornire contenuti. L'ultima fatica della duchessa ex attrice sarebbe una serie tv per bambini. Ecco le indiscrezioni sulla trama e i personaggi. Secondo quanto riporta il magazine Hallo, la Archwell Production sta sviluppando una serie animata per famiglie di cui Meghan stessa è produttrice esecutiva.

Meghan Markle, la serie per Netflix

La serie prodotta dalla moglie del principe Harry ha per protagonista una bambina molto simile a lei. La duchessa torna, dunque, a parlare con i bambini dopo il suo libro The Bench. Questa volta c'entra il piccolo schermo, habitat naturale per Meghan Markle, che ha acquisito notorietà grazie alla serie "Suits".

Meghan Markle, la trama della serie

Protagonista della storia sarà una ragazza di 12 anni, molto simile a Meghan. Sembra che il nome scelto per lei sia Pearl e si tratta di una quasi-adolescente molto curiosa che interagisce con donne molto importanti per lei: «Come molte ragazze della sua età, la nostra eroina Pearl è in viaggio alla scoperta di sé mentre cerca di superare le sfide quotidiane della vita», racconta Meghan Markle nel comunicato stampa che annuncia la serie.

Meghan Markle, la serie

Megan Casey, direttrice dell'animazione originale di Netflix, annuncia: «Pearl si concentra su una giovane ragazza che impara a conoscere il proprio potere quando si imbarca in un'avventura eroica e incontra donne importanti della storia lungo la strada». Tra queste donne rilevanti potrebbe esserci anche la stessa regina Elisabetta. Cresce l'attesa per scoprire la data di uscita.