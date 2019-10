Meghan e Harry si prendono una pausa di sei settimane, l'affetto dei social: «Ti amiamo»

She deserves all happiness in the world #WeLoveYouMeghan pic.twitter.com/AMmWomDRlC — Darina (@BogunDarina) 19 ottobre 2019

Domenica 20 Ottobre 2019, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 12:40

Non è un periodo semplice questo per Meghan Markle. In una recente intervista, realizzata nel corso del viaggio in Sudafrica con il principe Harry, la Duchessa di Sussex ha confessato al giornalista Tom Bradby quanto abbia sofferto negli ultimi mesi, sia durante la gravidanza che dopo la nascita di Archie. Ma il popolo dei social non è rimasto indifferente al dolore di Meghan e ha deciso di farle sentire il proprio affetto con una serie infinita di messaggi di sostegno e vicinanza. L'hashtag #WeLoveYouMeghan è rapidamente diventato trending topic su Twitter, raccogliendo più di 70mila tweet in poche ore.Harry e Meghan intanto hanno deciso di prendersi una pausa di sei settimane dagli impegni istituzionali. La coppia ha intenzione di prendersi un po' di tempo per sé, probabilmente a partire da metà novembre: fonti reali - riporta il The Sunday Times - assicurano che la Royal Couple ha ancora una fitta tabella di impegni, a partire dal viaggio negli Usa per il Thanksgiving Day. Meghan e Harry però non vedrebbero l'ora di fermarsi, in modo tale da trascorrere il loro primo natale in compagnia del piccolo Archie.