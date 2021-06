Meghan Markle, le lacrime del padre Thomas: «Mia figlia mi tiene lontano anche da Lilibeth»

«Soffro, mi sembra assurdo non poter prendere in braccio mia nipote Lilibeth Diana. Ho chiesto scusa milioni di volte a mia figlia e spero sia possibile prima o poi riuscire a riparlare con la mia Duchessa». E’ lo sfogo di Thomas Markle, il padre che Meghan ha allontanato dalla sua vita. Thomas Markle, 76 anni, anziano direttore delle luci di Hollywood ormai in pensione, vive a 70 miglia dalla residenza americana, a Los Angeles, dei Duchi di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati