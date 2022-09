Meghan Markle e gli eventi reali, l'indiscrezione choc: «Non posso credere di non essere stata pagata»

Prima che voltassero definitivamente le spalle alla monarchia rinunciando al loro ruolo di reali senior, i tuor ufficiali di Meghan Markle e del Principe Harry erano un vero successo: grandi sorrisi, strette di mano e gli immancabili commenti agli outfit scelti dalla Duchessa. Ma dietro le quinte, una fonte vicina ai Royals ha rivelato che: «Sebbene le piacesse l'attenzione, Meghan non è riuscita a capire il senso di tutte quelle passerelle e dello stringere la mano a innumerevoli sconosciuti».

La testimonianza dello staff reale

In un estratto del nuovo libro "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown" di Valentine Low, pubblicato da The Times, diversi membri dello staff hanno raccontato che Meghan ha detto "in almeno un'occasione": «Non posso credere di non essere pagata per questo». Una fonte ha raccontato a Mr Low il retroscena del viaggio in Australia della coppia, il primo ufficiale, in cui Meghan ha mostrato un approccio fresco e informale. Ma dietro le quinte, a quanto pare, era tutta un'altra storia.

Il viaggio in Australia

La fonte ha aggiunto che l'ex segretario alle comunicazioni della coppia Jason Knauf ha descritto il tour come "molto impegnativo" e "peggiorato dal comportamento della duchessa". Le affermazioni arrivano pochi giorni dopo che Harry e Meghan sono tornati nella loro casa negli Stati Uniti dopo il funerale della Regina a Londra. Da quando se ne sono andati, la coppia si è tenuta a distanza dalla famiglia reale mentre crescono le notizie di spaccature con i reali anziani.