Meghan Markle dirà addio a Londra dopo il parto: ecco dove andrà a vivere

Domenica 5 Maggio 2019, 16:55 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 18:34

Le scelte di Meghan Markle continuano a far storcere il naso allae a tutta laNon bastava il trasloco daora la duchessa di Sussex vorrebbe allontanarsi dai suoi parenti acquisiti comprando una villa in. L'ex attrice vuole tornare a casa portandosi il marito,, e ilChe sia già nato oppure no, il piccolo potrebbe trascorrere troppo tempo lontano dalla sua famiglia e dal suo Paese.Una fonte sostiene che la coppia reale stia cercando una seconda casa, una residenza vicino a quella della madre. Una decisione che avrà inevitabilmente dei costi, economici e non. Secondo i bene informati,vorrebbero trasferirsi negliperché lì Meghan «può respirare più facilmente». Sarebbe sicuramente più libera e la "regina di Los Angeles", come sottolinea il "Daily Mail". Nessuna competizione con la cognatae obblighi certamente più ridimensionati. Meghan vuole vivere la sua vita e, ristrutturato con un investimento di tre milioni di sterline, non è abbastanza.«Vuole assolutamente una sistemazione a Los Angeles, ama la città, lo stile di vita e il clima», ha detto una fonte a "The Sun". In fondo è una ragazza californiana.Meghan è in attesa del suo primo figlio. La gravidanza sarebbe dovuta terminare una settimana fa, ma non si hanno notizie ufficiali. C'è chi ipotizza che il bambino sia già nato e sia stato tenuto appositamente lontano dai riflettori. Se la coppia acquisterà una casa in California, potrà crescere in un «ambiente meno restrittivo». Chissà cosa ne pensa la Regina, già furiosa per le voci sulla copertina di Vogue dedicata al Royal Baby.