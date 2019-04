Meghan Markle, una pericolosa abitudine fa infuriare gli utenti di Twitter: «Così mette il Royal Baby a rischio...»

Lunedì 15 Aprile 2019, 14:00 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2019 14:06

Meghan Markle è diventata il bersaglio preferito degli utenti di Twitter. Non solo per i suoi modi e le presunte liti con la cognata e le assistenti, ma anche per delle abitudini giudicate pericolose per la salute del Royal Baby. «Una diva vanitosa che crede di essere sempre su un set», dicono di lei gli haters. La duchessa di Sussex, infatti, questa volta è nel mirino per la sua decisione di indossare i tacchi a spillo anche durante la gravidanza.«Con questa scelta irresponsabile dimostra di essere una madre incosciente e irresponsabile». Il tacco 12 è sconsigliato dai ginecologi già dal secondo mese di gravidanza, prima di partorire è un pericolo perché quando si è incinte si fa fatica a camminare e quindi a restare in equilibrio. Lady Diana e Kate Middleton non si sono mai mostrate con tacchi vertiginosi mentre aspettavano i loro figli. Meghan però non ci rinuncia, anche perché è sicuramente meno alta.Il look, dunque, sembra una priorità per Meghan, che non vuole sfigurare accanto a suo marito Harry e vuole essere Altezza di nome e di fatto. Twitter però la considera ingiustificabile e a Meghan sembra difficile perdonare qualcosa. Le sue scelte sono sempre sotto gli occhi dei riflettori, così come il suo passato da attrice. L'hanno definita «spendacciona» e «insopportabile» e ora anche «vanitosa». Chissà se con l'arrivo dell'erede la guarderanno con occhi diversi. Il bimbo dovrebbe nascere a momenti.