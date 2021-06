Meghan Markle, il retroscena: «La polizia è arrivata nel cuore della notte a casa sua. Harry non rispondeva»

Spunta ora un retroscena sulla notte in cui Meghan Markle e il principe Harry sono stati informati della morte del principe Filippo. Secondo quanto riporta il sito americano Tmz, una volante della polizia è stata inviata nella loro casa in California nel cuore della notte. Buckingham Palace ha preferito incaricare l'ambasciata britannica negli Stati Uniti per la comunicazione.

I fatti risalgono a circa due mesi fa, quando è morto il consorte della regina Elisabetta. L'ambasciata britannica ha cercato di contattare il principe, ma senza successo. A quel punto sarebbe stata inviata una volante della polizia. La Famiglia Reale ha diffuso la notizia della morte del principe Filippo nella tarda mattinata del 9 aprile scorso, ma negli Stati Uniti era ancora notte.

Il retroscena inedito è stato pubblicato a circa due mesi di distanza. Secondo quanto è trapelato, Harry non sarebbe stato contattato dal padre Carlo o dal fratello William, ma dalla polizia mandata dall'ambasciata nella sua casa di Santa Barbara. I duchi di Sussex, infatti, erano irrintracciabili. Non è chiaro se i cellulari dei due fossero spenti o silenziati, ma di sicuro dalla villa non è arrivata nessuna risposta: per questo l’ambasciata aveva deciso di rivolgersi alla polizia locale, chiedendo di mandare una pattuglia prima che potessero scoprire la scomparsa del nonno dalla stampa.