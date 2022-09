Meghan Markle, il primo discorso dopo due anni conquista il web: «È bello essere tornati»

Il principe Harry e Meghan Markle sono tornati in Gran Bretagna per degli impegni legati alla beneficenza. E a distanza di due anni la duchessa del Sussex è tornata a parlare in pubblico. Il suo primo discorso pubblico, a distanza di due anni dall'ultimo, è stato un successo e il mondo dei social la incorona come donna da seguire.

Leggi anche > Liz Truss, è lei la nuova Premier britannica: da domani inizia il dopo Boris Johnson

Il suo discorso a Manchester

Meghan Markle ha aperto il vertice di One Young World di Manchester, esortando i giovani leader di tutto il mondo a «cementare il loro posto nella storia lavorando per creare un futuro migliore». La duchessa ha dichiarato di fronte a delegati di 202 Paesi e territori: «Voi siete il futuro... siete il presente», aggiungendo «Voi siete quelli che guidano il cambiamento positivo e necessario in tutto il mondo ora, proprio in questo momento».

Torna a parlare dopo la rottura

Meghan Markle torna a parlare dopo la rottura con la famiglia reale. Harry e Meghan, due anni fa, si sono trasferiti in California, lontano dalle polemiche che li accompagnavano da tempo e lei, da quel momento, non aveva più parlato in pubblico. Adesso, nel suo primo discorso pubblico, si rivolge ai giovani di One Young World, di cui è consulente dal 2014 e dichiara: «È molto bello essere tornata nel Regno Unito». Con un po' di nostalgia ed emozione ha raccontato del suo nervosismo legato al suo primo vertice del 2019: «Ero la ragazza di Suits ed ero circondata da leader mondiali, umanitari, primi ministri e attivisti», la tensione era una reazione normale. Al vertice del 2019, ha detto che era «giusto dire che la mia vita era cambiata».

Il cambiamento con la maternità

Parlando di maternità, Meghan Markle ha poi aggiunto: «La mia visione del mondo si è espansa in modo esponenziale, vedendo la comunità globale attraverso gli occhi di mio figlio (Archie, nato il 6 maggio 2019), e vorrei chiedere qual è il mondo migliore in cui farlo crescere. Ho iniziato a domandarmi cosa posso fare per renderlo migliore. E per questo sono qui oggi a parlare e farlo con al mio fianco Harry, mi fa sentire più sicura. Spesso sentiamo parlare che il momento per migliorare le cose è adesso e io lo voglio ribadire. Il tuo e nostro momento è proprio adesso. Il lavoro importante per cambiare il mondo non può aspettare domani».

La reazione del web

Un discorso che non è sicuramente passato sotto traccia. Su Twitter, infatti, in molti lo hanno accolto come uno dei migliori discorsi fatti negli ultimi tempi. Tante sono le persone da tutto il mondo che hanno dedicato un «cinguettio» al rtitorno con il botto di Meghan Markle. «Meghan Markle è una superba oratrice. I leader globali farebbero bene a emulare parte del suo calore, apertura ed empatia...», scrive, in un Tweet, un utente estasiato dalle sue parole, seguito da tanti altri che sottolineano la forza di una donna che, nonostante tutto, ha ritrovato la sua serenità.