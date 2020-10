Meghan Markle, il principe Filippo rompe il silenzio: «Avrebbe dovuto fare come me». Nonostante qualche rumor che lo darebbe per morto, il principe Filippo di Edimburgo è vivo e vegeto e si scaglia contro la moglie del nipote Harry. A rivelarlo è stata l'esperta Ingrid Seward in un’intervista televisiva a Sky News. Filippo non capisce come la duchessa di Sussex abbia potuto dare priorità a se stessa piuttosto che al marito e ai suoi doveri reali.



Filippo, 99 anni, ha anteposto il bene della monarchia alle sue aspirazioni. Come gli aveva consigliato il suocero, re Giorgio VI, alla vigilia del matrimonio, ha dato la priorità a sua moglie e alla Corona, nonostante avesse una carriera militare promettente. È sempre rimasto al fianco della sovrana, anzi, ha camminato qualche passo indietro di lei. Così non ha nascosto la propria delusione nei confronti del nipote Harry, che ha rinunciato al titolo e alla famiglia per trasferirsi Oltreoceano.



Ultimo aggiornamento: 15:30

