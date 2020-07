Meghan Markle e il principe Harry in crisi economica: «Progetti troppo ambiziosi»

Difficoltà economiche per Meghan Markle e Harry. La coppia non riesce a mettere in pratica i progetti della nuova associazione benefica perché giudicati troppo ambiziosi. L'esperta Katie Nicholl ha sottolineato che «Harry e Meghan sono abituati a pretendere che le loro idee, anche grandi, siano realizzate in pochi giorni». I duchi di Sussex sbagliano i calcoli sulle tempistiche e rischiano la crisi finanziaria.

«Meghan ha avuto idee brillanti, ma ha sempre avuto fretta, costringendo i suoi assistenti a spiegarle che i grandi progetti richiedono tempo, impegno, non possono essere improvvisati», ha aggiunto. Le pretese dell'ex attrice non sono nuove alla stampa e le hanno attirato l'antipatia dello staff in più occasioni. ​Fecero discutere i diversi licenziamenti di alcuni dei suoi più stretti collaboratori che da anni servivano Sua Maestà.

Meghan è solita inviare decine di mail ai dipendenti anche di notte affinché la aiutino a realizzare le sue idee. Ora che è fuori dalla Famiglia Reale si sentirebbe più libera di creare senza tenere conto di tutte le difficoltà. Il suo atteggiamento rischia di alimentare tensioni già esistenti. Recentemente ha confessato di essersi sentita abbandonata da Buckingham Palace durante la gravidanza. A Corte temono ogni giorno indiscrezioni sulla coppia e sui rapporti con i membri della famiglia.

