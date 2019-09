Meghan e Harry, ok alla ristrutturazione del giardino del Frogmore Cottage

Sabato 14 Settembre 2019, 21:52 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 21:55

C'è poco da fare: ogni mossa della coppia reale Harry e Meghan suscita commenti contrastanti. L'ultima riguarda la sistemazione della loro nuova residenza o, meglio, del giardino del sempre più noto del Frogmore Cottage a Winsdor. Va ricordato che già il trasferimento della famiglia del principe Harry aveva innescato non poche polemiche anche per la richiesta di assoluta privacy che la coppia aveva avanzato nei confronti della cittadinanza e anche per la questione del giardino c'è chi si chiede se in realtà i prossimi lavori non puntino, oltre che a questioni estetiche, a rendere ancora più impenetrabile la cortina attorno al grande edificio.A ogni modo Meghan Markle e il principe Harry sembrano aver vinto la nuova battaglia legale per consentire i lavori di ristrutturazione del giardino che parevano in pericolo: c'era stato infatti un cambio nel progetto rispetto a quello autorizzato dal Royal Borough of Windsor e dal consiglio di Maidenhead. Così il duca e la duchessa del Sussex avevano non poche preoccupazioni sul futuro dell'assetto della loro dimora. Ma poi in quetsi giorni è arrivata l'autorizzazione: i lavori possono cominciare.