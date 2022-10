Meghan Markle continua a far notizia anche dagli Stati Uniti. Questa volta, niente a che fare con la Royal Family, con cui i rapporti restano tesi. Nell'ultima puntata del podcast Archetypes, la duchessa ha parlato della sua salute mentale e dei problemi che ha affrontato grazie a suo marito, il principe Harry.

Meghan Markle criticises Jordan Peterson in latest Archetypes podcast - and discusses how the label 'crazy' is used to 'diminish women'https://t.co/77meNpJWKE — GB News (@GBNEWS) October 12, 2022

Meghan Markle ha raccontato di aver toccato il fondo e di aver avuto bisogno d'aiuto. Così il principe Harry l'ha aiutata a trovare una terapeuta. «Nel mio momento peggiore... mio marito ha trovato un riferimento da farmi chiamare. E ho chiamato questa donna», ha svelato l'ex attrice di Suits nell'episodio del suo podcast, intitolato Decoding of Crazy. «Non sapeva che l'avrei chiamata. Mi sono presentata e ha potuto capire subito lo stato in cui mi trovavo».

«Penso sia importante per tutti noi essere veramente onesti su ciò di cui abbiamo bisogno e non aver paura di chiederlo», ha aggiunto Meghan Markle. La duchessa ha raccontato che Harry ha spesso a che fare con ex militari che hanno bisogno di supporto per problemi mentali causati dallo stress post-traumatico. Lo stesso Harry aveva raccontato in passato che la terapia gli ha permesso di «affrontare qualsiasi cosa».