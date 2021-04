Meghan, la telefonata alla regina Elisabetta prima dei funerali di Filippo: ecco che cosa si sono dette

Poco prima dei funerali Meghan Markle ha telefonato alla regina Elisabetta, mentre teneva il piccolo Archie in braccio, ha rivelato una fonte reale alla rivista People. Di certo si è trattato di una chiamata piena di rispetto e di cortesia, per fare le condoglianze alla sovrana, dopo la morte del principe Filippo. La regina ha sempre cercato di stemperare le tensioni in famiglia; se ci sono stati dissapori, riguardano soprattutto i rapporti tra Harry, il fratello William e il padre Carlo. Elisabetta, nella conversazione, non ha certo potuto ignorare l’intervista a Oprah Winfrey che ha causato un vero terremoto a palazzo. Ma Meghan sapeva che questo tema sarebbe rimasto in secondo piano, o sarebbe stato ingnorato, in un simile momento di dolore. Ed Elisabetta ha sempre adorato tutti i suoi nipotini.

Meghan ha sentito molto spesso anche il marito, durante la permanenza nel Regno Unito, per farsi raccontare i primi tentativi di chiarimento con i parenti, e per sentirsi vicino a lui in questo momento di lutto.

Harry è tornato a Los Angeles il giorno prima del compleanno di Elisabetta: a Londra non poteva incontrare i nipoti (se non distanziati e con estrema cautela) che non sono ancora stati vaccinati dal Covid. Ma alcuni colloqui, i primi di un lungo riavvicinamento chiarificatore, ci sono stati. Sui giornali americani sono spuntate le prime foto di Meghan, con un visibile pancione (in estate nascerà la sua bambina), con in braccio il piccolo Archie.

Il principe, nel giorno del 95esimo compleanno della nonna (che ha passato la giornata in solitudine con i propri amati corgi), è stato avvistato a pranzo con un’altra regina (ma della filantropia americana), Wallis Annenberg, nell’esclusivo Hollywood club San Vicente Bungalows. Secondo il New York Post, i due si sarebbero seduti all’aperto, e Harry si è presentato con la mascherina. Wallis, 81 anni, presiede una fondazione benefica e anche il principe ha fondato la sua: probabile qualche iniziativa comune in arrivo.

La visita di Harry in Inghilterra, in occasione dei funerali di Filippo, continua a far discutere. Il Daily Mail, con un editoriale firmato da una delle sue giornalista di punta, Jan Moir, sostiene che William non riuscirà mai a perdonare il fratello, dopo le accuse rivolte alla famiglia reale. Ne avremo conferma, forse, in luglio, quando Harry tornerà in patria per l'inaugurazione del monumento a sua madre Diana.