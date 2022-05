Meghan Markle, la sorella Samantha: «Papà sta male e non ti fai sentire, vergognati»

Disagi in famiglia. Samantha Markle, la sorella di Meghan, ha accusato la duchessa di Sussex di negligenza per non aver fatto visita a suo padre Thomas in ospedale. Il signor Markle, 77 anni, è stato ricoverato d'urgenza martedì mattina, perchè vittima di un ictus. In una intervista di mercoledì sera con GB News, Samantha ha dichiarato che nessuno in famiglia ha sentito Meghan: «Due infarti, una pandemia e ora un ictus. Nessuno di noi ha sentito Meghan. Questa è negligenza. Se non riesce a trovarlo nel suo cuore o ad avere la coscienza morale per farsi avanti, si vergognasse. Nostro padre non ha molto tempo».

Come riporta Evening Standard, a Samantha è stato chiesto se, secondo lei, Meghan dovesse coprire le spese mediche: «Vorrei smuovere qualcosa per cercare di fare appello al suo cuore ora. Avrebbe potuto contattarlo per sistemare le cose in qualsiasi momento e non l'ha fatto. Come può vederlo soffrire così? Chi lo fa?».

Prima dell'ictus, il signor Markle aveva rivelato di voler volare nel Regno Unito a giugno per il Queen's Platinum Jubilee. Ha espresso la speranza di rivedere la figlia e i nipoti, Archie e Lilibet, che non ha mai avuto la possibilità di incontrare.

In precedenza, aveva anche dichiarato: «Vorrei incontrare il principe Carlo e ringraziarlo per aver accompagnato mia figlia lungo il corridoio, e anche incontrarlo e parlare con lui perché penso che ora abbiamo molto in comune. Siamo stati praticamente entrambi presi di mira dai nostri figli».

Il duca e la duchessa del Sussex sono attesi nel Regno Unito con i loro due figli per il fine settimana per festeggiare i 70 anni di regno della regina.