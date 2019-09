Meghan in Sudafrica con Harry e Archie, il dettaglio che non sfugge ai fan: «Imita ancora Lady D»

Mercoledì 25 Settembre 2019, 14:14 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da quando ha sposato il principe Harry, l'ex attrice Meghan Markle non esita a emulare la suocera che non ha mai conosciuto. Lady Diana, morta in un incidente stradale a Parigi nel 1997, rappresenta indubbiamente un vero e proprio esempio per la duchessa di Sussex, e ancora una volta c'è un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti e dotati di memoria tra i fan della famiglia reale britannica.In questi giorni Harry e Meghan, insieme al piccolo Archie, stanno visitando il Sudafrica. Al momento del loro arrivo a Città del Capo, ovviamente, gli obiettivi dei fotografi si sono concentrati sulla loro discesa dall'aereo, e gli scatti in aeroporto hanno subito fatto il giro del mondo. L'attenzione di tutti si è concentrata sul piccolo Archie, e non solo perché il figlio di Harry e Meghan è l'ultimo arrivato nella famiglia reale britannica. Il bambino, che oggi ha quattro mesi, indossava un cappellino bianco con un pompon, lo stesso identico modello indossato dal papà alla sua stessa età. Era infatti il 1984 quando Lady D scese da un aereo in Scozia, con in braccio il secondogenito con lo zuccotto bianco in testa.La nuova emulazione di Lady Diana da parte di Meghan Markle sta facendo molto discutere. I fan della famiglia reale britannica, infatti, sono divisi tra chi considera un bel gesto onorare la memoria dell'indimenticata principessa del Galles e chi invece trova ridicolo questo ispirarsi in modo quasi ossessivo a lei. Come se non bastasse, un'altra occasione di scontro è la rivalità, vera o presunta, tra Meghan e Kate Middleton.