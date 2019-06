Meghan Markle tradita? L'indiscrezione choc: «Il principe Harry aveva un'amante»

Giovedì 13 Giugno 2019, 15:47 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 19:55

Meghan Markle tradita? Ecco la verità. L'ex attrice il principe Harry sono una delle coppie più amate (e invidiate) dai sudditi di sua maestà e non solo. In tutte le foto ufficiali, appaiono sempre affiatati e innamoratissimi. Ma non sarebbe tutto oro quello che luccica...Come riporta il sito il Giornale, secondo la biografa reale Angela Levin, all'inizio della loro relazione ci sarebbe stato un terzo incomodo. Il principe Harry conobbe Meghan durante un appunatmento al buio e ne rimase profondamente colpito. Ma non per questo rinunciò a frequentare la top model Sarah Ann Macklin, volto della maison inglese Burberry. «Si conobbero a un party e la chimica fu immediata. Nacque così una relazione fatta di pura passione e tanti messaggini hot al telefono che non si interruppe quando Harry conobbe Meghan», scrive Levin nella biografia Harry: Conversations with the Prince.Dunque, la clausola dell'esclusività non avrebbe fatto parte della loro relazione nei primi mesi di conoscenza, durante i quali Harry avrebbe tenuto i piedi in due staffe. In realtà, anche la futura duchessa del Sussex in quel periodo si sarebbe guardata intorno, per non precludersi nessuna possibilità. «All’inizio della storia con Harry - scrive Levin nella biografia - Meghan non aveva tagliato i ponti con Cory Vitiello, il ricco chef canadese con cui si era fidanzata poco dopo il divorzio, nell’agosto 2013, dal primo marito, il produttore cinematografico Trevor Engelson, E chattava con altre celebrities inglesi. Forse solo per fare ingelosire Harry».In ogni caso, alla fine Meghan Markle è riuscta a conquistare il suo principe azzurro. Nel settembre 2017 Harry ha ufficializzato il fidanzamento con l'attrice. Il resto è storia.