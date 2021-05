Meghan Markle torna in tv dopo l'intervista a Oprah Winfrey, il retroscena: «Ha addosso una fortuna»

Meghan Markle torna in tv dopo la scandalosa intervista a Oprah Winfrey e l'accusa di razzismo alla Famiglia Reale. La duchessa di Sussex è apparsa in video con un look premaman del valore di migliaia di sterline. A farle i conti in tasca ci hanno pensato ancora una volta i tabloid inglesi, mentre l'occasione della sua uscita pubblica era il Vax Live, la campagna di vaccinazione, che ha dato l'input per parlare del futuro delle donne.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati