«Meghan si comporta come Lady D. Finirà allo stesso modo», il commento choc del biografo reale

Sabato 12 Gennaio 2019, 12:47 - Ultimo aggiornamento: 12-01-2019 18:05

Dopo le polemiche sul presuntoe sugli ipotetici, la duchessa di Sussex. Meghan Markle torna alla ribalta delle cronache con nuove indiscrezioni. Questa volta a parlare sarebbero persone molto vicine alla royal family, che avrebbero descritto una MeghanCome riporta Vanity Fair, il primo a parlare sarebbe statoche avrebbe detto: «per chiunque vi entri per la prima volta. Tutti mettono trappole, non saranno di certo stati gentili con questa ragazza. Chi vorrebbe far parte di quella famiglia? Meghan deve stare vicino a Harry e deve guadagnarsi la fiducia della regina».Ma, come riporta ancora Vanity Fair, le dichiarazioni choc sarebbero arrivate dal: «Il problema è che sta cercando di comportarsi come Diana. Sta cercando di ritagliarsi un nuovo ruolo e, a meno che qualcuno non passi da Palazzo e le dica 'Qui le cose funzionano così'».