Meghan in tv per Vax Live: «Aiutiamo le donne di tutto il mondo a superare questa pandemia»

Meghan Markle ha fatto la sua prima apparizione televisiva dalla clamorosa intervista a Oprah Winfrey, comparendo durante la trasmissione di Vax Live, il concerto di beneficenza per “vaccinare il mondo” andato in onda sabato sera. La moglie del principe Harry, in stato interessante, è comparsa in un video girato nella sua villa di Montecito, in California, costata 14,7 milioni di dollari.

«Come capi della campagna di Vax Live, mio marito e io crediamo che sia vitale dare la priorità alla salute, alla sicurezza e al successo di tutti, ma in particolare delle donne che sono state particolarmente colpite da questa pandemia. Le donne, e soprattutto quelle di colore, hanno visto una generazione di crescita economica cancellata», ha detto Meghan, con il pancione ben visibile (la bambina dovrebbe nascere all’inizio dell’estate), in un vestito a fiori premaman. «Mio marito ed io siamo eccitati di dover dare presto il benvenuto a una figlia, è una sensazione di gioia che condividiamo con milioni di famiglie intorno al mondo. Quando pensiamo a lei, pensiamo a tutte le giovani donne e ragazze che devono avere tutto il supporto per portarci avanti».

Il concerto Vax Live era stato registrato domenica scorsa al Lo-Fi Stadium di Los Angeles, dove il principe Harry era salito sul palco, mentre Meghan aveva rinunciato all’ultimo minuto a causa dell’avanzato stato di gravidanza. Il suo intervento è stato aggiunto in seguito alla trasmissione, ed è stato trasmesso da diversi network tv americani.

«Da quando la pandemia è iniziata - ha detto Meghan - quasi 5,5 milioni di donne hanno perso il loro lavoro negli Usa e 47 milioni di donne nel mondo sono cadute in stato di povertà”. Tuttavia, ha aggiunto, la futura leadership delle donne “dipende dalle decisioni che prendiamo adesso”: “Vogliamo essere sicure che possiamo riprenderci, di ronare in forze, e che mentre ricostruiamo, ricostruiamo assieme».

Meghan portava al collo, nell’intervento registrato, una collana “Woman Power Charm” di Awe Inspired, del valore di listino di 120 euro, molto femminista, con un simbolo del genere femminile e un pugno chiuso. Il DailyMail ha notato anche altri gioielli di grande valore, come l'orologio di Cartier appartenuto alla principessa Diana (valore quasi ventimila euro), un braccialetto sempre di Cartier (seimila euro) e un braccialetto dello stesso marchio (tremila euro). Ma il pezzo maggiormente significativo è certamente la collana.