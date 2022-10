Una lista di pro e contro sul rapporto con il suo fidanzato inviato al telefono sbagliato. È successo in Inghilterra dove la storia è diventata virale dopo che Mel, conduttrice radiofonica, ha raccontato divertita la "tragedia" personale: ha inviato al proprio ragazzo una lista di cose che le piacevano e quelle che le piacevano meno proprio nel momento in cui i due stavano per lasciarsi.

La lista di pro e contro

L'elenco inizia con una dozzina di complimenti ma alla fine arrivano le note dolenti: l'aumento del peso del suo ragazzo, il suo desiderio di vivere con i genitori per sempre e la sua avversione al viaggiare. «Troppo introverso, pigro e cerca sempre di risparmiare». «Eppure nella prima parte del messaggio sembrava il ragazzo migliore del pianeta» ha detto scherzando il co-conduttore.

I "pro" includevano il modo in cui il ragazzo la coccola, la bacia e come guardano insieme i film preferiti di lei, nonostante lui spesso non apprezzi la trama. «Mi conforta quando sono triste e mi ama per quello che sono», ha aggiunto. I conduttori radiofonici alla fine hanno deciso che il ragazzo non andava bene perché non aveva ambizioni e non voleva lasciare la casa dei suoi genitori.

La triste fine della storia

Mel ha spiegato che la lista è stata fatta quattro anni fa, quando lui aveva 21 anni e lei 19, e che hanno superato il momento di imbarazzo prima che lui la scaricasse sei mesi dopo. Il finale? Lei ora è fidanzata con l'amico del suo ex. Sipario.