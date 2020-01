Mette in vendita il marito per 111 dollari dopo che le ha rovinato i suoi pantaloni preferiti

Disavventura per un americano che ha deciso di aiutare la moglie nelle faccende di casa.

L'uomo che nel lavare i pantaloni preferiti della moglie li ha irrimediabilmente danneggiati è stato messo in vendita dalla consorte su Facebook.

Secondo quanto riferito da Metro, infatti, la donna ha deciso di vendicarsi di suo marito e lo ha messo in vendita attraverso un annuncio pubblicato sulla sua pagina Facebook. Inoltre, la donna ha pubblicato una fotografia che mostra suo marito con i pantaloni rimpiccioliti, coprendosi il viso con una mano.

La donna ha fissato il prezzo di vendita del marito per 111 dollari. In questo modo, la donna intendeva recuperare parte dei soldi spesi per l'acquisto dei suoi pantaloni. Anche se gli utenti di Internet non hanno risposto all'annuncio, hanno supportato la donna con i loro commenti e hanno condiviso esperienze simili.

«Anche a mio marito è vietato lavare qualcosa di mio dopo aver lavato e gettato una maglietta di seta molto costosa nell'asciugatrice», ricorda un'utente, mentre un'altra ha scritto: «Penso che avrai problemi a venderlo».

