«Mi vuoi sposare?», la proposta di matrimonio sul lungomare di Castellammare tra petali rossi e musica

Domenica 19 Maggio 2019, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2019 11:56

Proposta di matrimonio questa mattina sul lungomare di Castellammare. Scenario mozzafiato, musica e petali rossi per la futura sposa.L'appuntamento era in villa comunale per la passeggiata della domenica mattina. Lei in abiti casual è scesa di casa dal centro città e a piedi ha raggiunto la vicina Cassarmonica. Lui invece non era al solito posto ma aspettava la sua fidanzata al centro dell'arenile stabiese in abito scuro e panciotto. Nell'aria risuonavano le note della loro canzone: “Perfect” di Ed Sheeran. A suonarle un violinista vestito di bianco che si trovava accanto al giovane fidanzato.Lei, capelli lunghi biondi, passeggia delicatamente verso la spiaggia, la musica e la presenza di alcuni amici e parenti sono la testimonianza che sta per succedere qualcosa, emozionata arriva dal suo lui, lo abbraccio e poi il fatidico momento. Il giovane si inginocchia ai suoi piedi e le chiede «Vuoi sposarmi?». L'abbraccio e un bacio suggellano il momento del fatidico “sì” tra l'applauso dei presenti che intanto incuriositi dalla scena si sono fermati ad osservare cosa stesse accadendo. A terra il futuro sposo aveva scritto con dei petali rossi di carta «mi vuoi sposare» e creato un cuore, una cornice magica con il Vesuvio alle spalle e il Golfo di Napoli.