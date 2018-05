Venerdì 18 Maggio 2018, 12:03 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci sono solo due cose che voglio dirvi prima di concludere... Io sono Batman!». Michael Keaton ha salutato così gli studenti laureandi della Kent State University, che è stata la sua università prima che lasciasse gli studi per intraprendere la carriera di attore. La celebre frase è la stessa pronunciata nel primo film in cui Keaton interpretò il celebre supereroe, nel lontano 1989. Ovviamente, per lui è stata pioggia di applausi.