Michele Merlo grave per una lecuemia fulminante, da Emma Marrone e Ermal Meta: «Non mollare!»

Tutti con il fiato sospeso per Michele Merlo, il giovane cantante colpito nella notte fra giovedì e venerdì da un'emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Tanti i messaggi social per il 28enne, con un passato nel talent Amici di Maria De Filippi, a partire da Emma Marrone - che in quella edizione fu la sua coach - che ha scritto su Twitter: «Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!». Francesco Facchinetti e Ermal Meta hanno twittato lo stesso messaggio: «Forza Michele!».

APPROFONDIMENTI EX AMICI Michele Merlo, il Mike Bird di Amici, gravissimo per una leucemia... MICHELE MERLO Michele Merlo, il cantautore vicentino lanciato da Amici SPETTACOLI Michele Merlo, chi è l'ex cantante di Amici (Instagram)

Michele Merlo, star di Amici, gravissimo per una leucemia fulminante: in rianimazione dopo emorragia cerebrale

Due giorni fa Michele Merlo postava su Instagram la foto di un tramonto accompagnata da un'enigmatica didascalia: «Vorrei un tramonto, ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?». Il post è stato sommerso di commenti da parte di personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Federico Rossi (del duo Benji e Fede) scrive: «Forza anima libera». Gli fa da eco Aka7even, concorrente dell'ultima edizione di Amici, che digita: «Daje brodi». I fan si uniscono in un unico coro, da chi augura «pronta guarigione» a chi rivolge un «grosso in bocca al lupo» allo sfortunato artista.