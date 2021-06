Michele Merlo, Maria De Filippi assente ai suoi funerali: ecco cosa ha fatto la conduttrice

Maria De Filippi assente ai funerali di Michele Merlo. La conduttrice non ha partecipato alle esequie del giovanissimo ex concorrente di Amici morto a causa di un'emorragia cerebrale. La sua morte ha sconvolto tutto il mondo dello spettacolo e diverse persone hanno preso parte all'ultimo saluto.

Maria ha deciso di non partecipare di persona, ma non ha certo dimenticato il ragazzo avrebbe deciso di fare un gesto in maniera del tutto riservata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati