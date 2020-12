Michelle Hunziker incanta con l'abito lungo bianco ad All Together Now, ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?». In onda stasera su Canale 5, la semifinale dello show musicale condotto da Michelle Hunziker. La conduttrice ha sorpreso i fan con un outfit da sogno.

Un vestito lungo bianco, che lascia la pancia scoperta. Tripudio sui social per il look della conduttrice, ma alcuni fan notano un dettaglio. Su Twitter, i follower pubblicano uno scatto di Anna Tatangelo (giurata del programma) con lo stesso vestito di Michelle Hunziker. Piovono commenti: «Ecco dove l'avevo già visto...». E ancora: «Com'è possibile che abbia scelto lo stesso vestito di Anna Tatangelo?».

Risponderà Michelle Hunziker ai fan? Nel frattempo la sfida su Canale 5 continua. Staremo a vedere.

