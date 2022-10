Michelle Hunziker in lacrime al gender reveal party di Aurora: «Le mie condizioni dopo averlo saputo»

Michelle Hunziker, nonna felice. È ufficiale, la figlia Aurora Ramazzotti aspetta un maschietto insieme al compagno Goffredo Cerza e i nonni, Michelle ed Eros non potrebbero essere più felici di così. La rivelazione del sesso del bebè è avvenuta durante il gender reveal. Il fiocco azzurro ha reso debole la futura nonna, che davanti alla grande notizia non ha saputo trattenere le lacrime.

Le lacrime di Michelle Hunziker sono state immortalate in uno scatto di Sara Daniele, figlia di Pino Daniele e da sempre tra le più care amiche di Aurora, e che ha organizzato in prima persona l'evento del gender reveal con l'aiuto di una event planner professionista.

A corredo della foto la showgirl italo-svizzera ha scritto: «Le mie condizioni dopo averlo saputo».

Inoltre l'evento è stato realizzato proprio nel giorno in cui si celebra la festa dei nonni, che giustamente Michelle ha voluto ricordare su Instagram, e con un grido di gioia ha esclamato: «Arrivo eh! Presto lo sarò anche io».

Un'emozione grandissima in casa Ramazzotti-Hunziker che non può non essere condivisa sui social.