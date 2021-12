Michelle Hunziker e Serena Autieri, l'imprevisto ad alta quota: «Grazie per avermi prestato le mutande»

Imprevisti ad alta quota per Michelle Hunziker e Serena Autieri. Le due amiche, partite per qualche giorno per la montagna, stanno trascorrendo le vacanze in Alta Badia e, tra una sciata al mattino e una cena altoatesina alla sera, si scoprono sempre più complici.

Partita la figlia Aurora per le Maldive insieme al fidanzato Goffredo e al padre Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker ha deciso di regalarsi qualche giorno di divertimento con l'amica di sempre Serena Autieri. Tutto sembra procedere per il meglio se non fosse che, una volta arrivata in camera e aperta la valigia, la conduttrice tv si accorge di aver dimenticato un capo essenziale per il suo soggiorno: il completo intimo!

A svelare il dettaglio è la stessa Michelle Hunziker una volta scesa a tavola con gli amici. «Amica grazie che mi hai prestato le mutande», dice ridendo mentre inquadra con il telefono l'Autieri. «Due mutande e un reggiseno nuovo di pacca», precisa l'attrice napoletana. «Ma si può non aver portato le mutande in vacanza?» si chiede autoironica Michelle. «Ma ci penso io a te» risponde Serena.

Neanche il tempo di parlare che la Hunziker si ritrova con l'abito bianco completamente macchiato di vino, colpa di un brindisi finito male. «Ma questo era un vestito bellissimo» ripete Michelle, incerta se ridere o piangere al pensiero di averlo rovinato per sempre. «Ma cosa combini? – le chiede Serena Autieri –. Ti ho dato le mutande, detto proprio francamente. Adesso ti darò pure i vestiti».

«Ma secondo voi, mandandolo in tintoria, posso recuperarlo questo vestito?» si chiede una volta tornata in albergo Michelle Hunziker, prima di andare a letto e augurarsi che la giornata successiva sulle piste sia migliore della serata appena conclusa.

Se Michelle Hunziker non può fare a meno dell'amica in fatto di cambio abito, Serena Autieri non può prescindere dall'aiuto della modella italo-svizzera quando si tratta di camminare con gli scarponi in salita sulla neve. «Sono molto leggiadra sulla neve e infatti sono nata a Bolzano: è il mio elemento naturale» dice l'attrice napoletana mentre cerca di mantenere l'equilibrio sulla pista. «Ma guarda che te la cavi di brutto» la incoraggia Michelle, proponendole una foto insieme. «Saltare con gli scarponi!? Sembra facile» scrive la madre di Aurora e con l'amica finisce gambe all'aria tra la neve.