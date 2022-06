Michelle Hunziker, topless da urlo alle Eolie. Fan impazziti: «Zoom obbligatorio»

E’ uno dei personaggi più seguiti e spiati del panorama gossip, Michelle Hunziker, che questa volta fa parlare di sé per le sue pose sexy. La conduttrice, in vacanza in barca con un gruppo di amiche alle Eolie, si è mostrata in topless davanti una suggestiva scogliera. Uno scatto hot che mette in risalto la sua sensualità, eleganza e tonicità. Michelle ostenta i suoi divini 45 anni con un fisico da far invidia, il suo fascino la rende unica come il connubio mamma e sirena sexy.

La foto, postata dalla stessa Hunziker nel suo profilo Instagram, ha raggiunto più di 71mila likes, facendo impazzire i followers. «Dove ci sono i vulcani, la terra a mio parere sprigiona un’energia molto potente. Mi immergo completamente e sento il suono delle pietre che si spostano in un movimento perpetuo, i punti dove l’acqua si scalda notevolmente mi cullano e mi riportano in uno stato di equilibrio bellissimo. La natura è meravigliosa…» .

Questa la descrizione scritta dall’ex modella svizzera sotto il post, a seguire numerosissimi commenti dei fan: “Superlativa” “La donna più bella in assoluto” “Spettacolo unico” “Stupenda, zoom obbligatorio”. I complimenti arrivano anche dal collega di Striscia la notizia, Jimmy Ghione che scrive “Bella ne!!”.

Insomma, uno scatto che ha incendiato il web e che, ancora una volta, mette Michelle al centro dell’attenzione. Conosciuta anche per la sua simpatia, la Hunziker non si fa mancare i momenti di divertimento che condivide con gioia nelle sue storie tra tuffi, allenamenti, buon cibo e tante risate. La donna che qualsiasi uomo vorrebbe al suo fianco. Il fortunato attualmente sembra essere il medico, ex gieffino, Giovanni Angiolini. I due si stanno frequentando da qualche mese, paparazzati più volte tra baci e coccole, l’ultima volta una settimana fa, insieme in vacanza in Sardegna.

Ciononostante ancora non arriva l’ufficialità da parte della coppia. Forse Michelle vuole tutelare Celeste e Sole, le figlie avute da Tomaso Trussardi, con cui si sono separati a gennaio dopo una storia di 10 anni. Dopo un periodo buio la Hunziker si mostra finalmente serena e felice, anche grazie all’amore ritrovato.