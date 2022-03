Michelle Hunziker e Trussardi, famiglia riunita per la piccola Celeste: «Salvaremo il bello per le bambine»

Compleanno in famiglia. Dopo la separazione, annuciata pubblicamente, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno mantenuto un rapporto civile per far crescere in serenità le figlie Celeste e Sole. E la conferma arriva poche ore fa. Nel giorno del compleanno di Cece, la famiglia si è riunita per festeggiare i 7 anni della bambina. Post e stories Instagram, confermano la sintonia che ancora c'è tra Michelle e l'ormai ex marito. Già nel post pubblicato dalla conduttrice che ha dedicato alla piccola Celeste parole d'amore, il commento di Trussardi è stato un chiaro segnalo. L'imprenditore di moda ha commentato il post con: «Auguri Cece! Auguri Sole! Auguri Mich!», festeggiando anche la festa della donna.

Idem nelle stories, sono apparsi tutti e quattro sorridenti davanti alla torta per la piccola Celeste.

Al settimanale Chi, Michelle è tornata a parlare della separazione con Trussardi. Di rientro dalla pausa di relax alle Maldive, la showgirl sembra aver trovato a pieno il suo equilibrio. Personale e di coppia, perché con Tomaso il rapporto non è destinato a dissolversi. Genitori delle piccole Sole e Celeste, da ora in poi vivranno il loro legame mentre si evolve in forme diverse: «Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene».

Per giorni si è vociferato che la coppia si fosse tolta reciprocamente il “segui” dai rispettivi profili social, a dimostrazione dell’astio che si diceva scorrere tra i due. Nulla di tutto questo. Tomaso e Michelle si seguono su Instagram e anzi, nel giorno del compleanno di Celeste i due genitori hanno pubblicato alcuni contenuti in comune. Mamma Michelle ha scritto una dolce dedica alla piccola che compie 7 anni l’8 marzo, taggando Tomaso. Lui ha risposto con gli auguri alla bimba, alla sorellina e anche a Michelle in occasione della festa delle donne: «Auguri Cece! Auguri Sole! Auguri Mich!».

«Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, cioè perdonare me e perdonare lui» spiega la showgirl. «Non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e continuerò a farlo». Nonostante il dolore per la separazione, Michelle mantiene un approccio positivo al cambiamento e resta fedele a se stessa. «Mi piace buttarmi» racconta. «Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore che fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo […]. Io mi innamoro, brucio, certo la caduta è terrificante, ma poi ti rialzi. Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata».