Michelle Obama parla della sua depressione: «È anche conseguenza del conflitto razziale»

L'ex first lady Michelle Obama in una nuova intervista al "Late Show with Stephen Colbert" ha parlato di come affrontare la depressione, in particolare dopo gli eventi pandemici. Michelle Obama ha raccontato al conduttore che affrontare la depressione è una cosa normale: «È parte della vita, credo che sia importante che i giovani sappiano come stanno le cose, che non ci si sente sempre alla grande». ha detto durante l'intervista andata in onda ieri sera sulla Cbs. L'ex first lady ha anche raccontato di come anche lei abbia affrontato la propria depressione lo scorso anno.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Biden-Trump, nuovo duello per la Casa Bianca nel 2024?... USA Obama, morto il cane Bo: «Abbiamo perso un compagno fedele, ci... ECONOMIA Casa Bianca difende la tassa sui capital gain

Bambini, Telefono Azzurro: «+32% di chiamate per tentativi di suicidio»

Michele Obama ha parlato dell'argomento anche con le sue figlie, spiegando loro che è normale avere alti e bassi nella vita: «Quando parlo con le mie figlie cerco di far loro capire che i momenti di down sono temporanei, così come i picchi. I giovani devono essere preparati a gestire gli alti ed i bassi della vita». Non solo il Covid ha sconvolto la vita di molte persone negli Usa ma anche le proteste in cerca di giustizia razziale che hanno segnato tutto lo scorso anno dall'omicidio di George Floyd: «So che ho a che fare con una qualche forma di depressione anche a causa del conflitto razziale» ha concluso Michelle Obama.